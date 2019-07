Die Geschäftsstelle der Volkshochschule Herzogenaurach ist während der Sommerferien von Samstag, 27. Juli, bis einschließlich Mittwoch, 28. August, geschlossen. Am Donnerstag, 29. August, wird das Semesterprogramm für Herbst/Winter 2019/20 mit dem Amtsblatt verteilt. Anmeldungen sind schriftlich, per Fax, per Post, im Internet und persönlich in der VHS-Geschäftsstelle ab Erscheinen des Programmhefts möglich. red