Der Kursbetrieb des Herbst/Wintersemesters beginnt an der Volkshochschule am Montag, 23. September. Bereits am Mittwoch, 18. 9., um 18 Uhr, bietet die Vhs im Rahmen der Interkulturellen Woche einen Workshop zum Prinzip der "Gewaltfreien Kommunikation" an. Am Freitag, 20. 9., von 18 bis 21 Uhr steht eine kulinarische Reise durch Franken auf dem Programm, wo Gerichte zubereitet werden. Infos und Anmeldung zu den Kursen im Vhs-Büro, Tel.: 0971/807 42 10 oder unter www.vhs-kisshab.de sek