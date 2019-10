Volkshochschule feiert mit Mäc Härder

100 Jahre Volkshochschulen in Deutschland - ein Jubiläum, das auch bei der VHS Landkreis Haßberge Thema ist. Aus diesem Anlass findet am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr im Schüttbau in dem Hofheimer Stadtteil Rügheim ein Dankeschön-Abend statt. Zur Unterhaltung ist der Bamberger Kabarettist Mäc Härder eingeladen. Sein Programm zu seinem 30. Bühnenjubiläum enthält, wie er selbst konstatiert, "Spuren von Tiefsinn" - ganz im Sinne der Volkshochschule, die an diesem Abend sicherlich nicht vor einer kabarettistischen Würdigung verschont bleibt... Mäc Härder widmet sich den Widersinnigkeiten und Widersprüchen der Gegenwart: Wenn wir irgendetwas nicht wissen, schauen wir sofort im Computer oder im Handy nach. Immer liegt ein Zettel auf dem Küchen- oder Schreibtisch mit Dingen, die zu erledigen sind. Wenn man sich die Weltgeschichte anschaut, fragt man sich wofür? Karten gibt es - solange der Vorrat reicht - nur über das Internet und dort über die Homepage www.vhs-hassberge.de. red