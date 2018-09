Volkshochschule erweitert Programm

Im Herbst/Winter-Semester 2018 sind bei der Volkshochschule Hammelburg 127 Kurse und Workshops im Angebot, davon neun Kurse an der Außenstelle Euerdorf und 17 Kurse aus dem Kursprogramm des TV/DJK. Das neue Programm ist im Internet abrufbar unter https://vhs.hammelburg.de. Die Einschreibung für Kurse läuft bereits. Wer sich gerne persönlich in der VHS-Geschäftsstelle in der Frobeniusstraße 2 anmelden möchte, kann dies zu den Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr) tun. sek