Volkshochschule bietet Ukulele-Online-Kurs an

Die Ukulele, das kleine gitarrenähnliche Musikinstrument, findet immer mehr Freunde. Am 10. Juni startet an der Volkshochschule Erlangen ein kostenloser dreiteiliger Online-Kurs, bei dem noch wenige Plätze frei sind. Vermittelt werden weiterführende Schlag- und Spieltechniken, besonders das Akkordspiel. Wer eine Ukulele besitzt und die Grundakkorde C, G, A und F beherrscht, kann sich auf www.vhs-erlangen.de anmelden. Dort finden sich auch alle weiteren Infos zum Angebot. Die VHS öffnet nach den Pfingstferien auch ihr Präsenzangebot in der Friedrichstraße 17. Es handelt sich ausschließlich um Kurse aus dem Programmbereich Beruf & Computer sowie um Prüfungen bzw. prüfungsvorbereitende Veranstaltungen aus dem Bereich Deutsch als Fremdsprache. Ausführliche Infos gibt es im Internet. Die Geschäftsstelle ist in den Ferien ausschließlich per E-Mail an vhs.sekretariat@stadt.erlangen.de zu erreichen. red