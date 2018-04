Volksfest: Bleichrasen gesperrt

Verkürzt findet diesmal von Donnerstag, 19. April, bis Montag, 23. April, das traditionelle Volksfest statt. Der Parkplatz Bleichrasen wird deswegen bereits ab Dienstag, 17. April, bis einschließlich Dienstag, 24. April, gesperrt. Für Berufstätige werden am ehemaligen Uhlmann-Gelände (Turnhouter Straße) für diese Zeit zusätzliche Ganztages-Parkplätze geschaffen.

Weitere Ganztages-Parkplätze gibt es in der "alten Lagerstraße" vor der neuen Saalebrücke oder im Sportzentrum. Wohnmobile parken während der Sperrung in der "alten Lagerstraße". sek