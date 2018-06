Volkschor lädt zum Schlosshofkonzert

Unter dem Motto "Sing mit!" steht das bekannte Konzert zum Mitmachen (Schlosshofkonzert), das der Volkschor Herzogenaurach am Sonntag, 24. Juni, präsentiert. Zu hören gibt es in diesem Jahr bekannte Lieder. Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr im Schlosshof. Die Leitung hat Cornelia Schmid, am Piano spielt Herbert Dotzauer. Der Eintritt ist frei. red