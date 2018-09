Bienen haben es schwer. Klimawandel, der Ausbau der industriellen Landwirtschaft und der Verlust ihrer Lebensräume setzen ihnen zu. Deshalb startete die ödp ein neues Volksbegehren "Rettet die Bienen". Wer sich eintragen möchte, kann dies am Infostand am Samstag, 22. September, in der Oberen Ludwigstraße in Bad Kissingen tun. sek