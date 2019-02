Volksbegehren ist Thema beim Bund Naturschutz

Das monatliche Treffen des Bundes Naturschutz Ebern findet am heutigen Mittwoch, 20. Februar, um 20 Uhr im Gasthaus "Frankenstuben" in Ebern statt. Besprochen werden die Ergebnisse und nächsten Schritte nach dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" sowie die Termine für die Amphibienschutzmaßnahmen an der Staatsstraße bei Jesserndorf. Des Weiteren werden aktuelle lokale Umweltthemen angesprochen, teilte der Bund Naturschutz mit. red