Volksbegehren "ist ein Irrglaube"

christiane Reuther "Im Dialog bleiben" - so lautete das Motto beim Landfrauentag in der Turnhalle am Tuchanger in Zeil. An die 500 Frauen vom Land und Gäste genossen am Donnerstagnachmittag ein paar Stunden in Geselligkeit, trafen Bekannte und vergaßen einmal die Arbeit zu Hause, wie es eine Besucherin aus Oberschwappach zusammenfasste.

Das Angebot von guten Referenten gehört zum Landfrauentag. Diesen Part übernahmen in diesem Jahr Frauenreferentin Erna Amann, die sich Gedanken zu "Lebenslust statt Alltagsfrust" machte, sowie der Gynäkologe Raphael Kupietz, der über die Geburtsstation am Krankenhaus Haßfurt berichtete. Zahlreiche Grußworte von Vertretern aus Politik, Gesellschaft und von Funktionären des Bauernverbandes rundeten den Landfrauentag ab, auf den der Landfrauenchor unter der Leitung von Kirsten Snater mit "Singe, wenn die Blume blüht" musikalisch einstimmte.

Kritik am Volksbegehren

"Blühende Blumen", vielmehr das Volksbegehren "Rettet die Bienen" war schnell das aktuelle Thema des Landfrauentages, das sich vor allem in den Grußworten wie ein roter Faden durchzog. "Die Artenvielfalt wird auf dem Rücken der Landwirtschaft ausgetragen", beschwerte sich eine Landfrau aus dem Oberen Haßgau im Gespräch mit unserer Redaktion. Bianka Kowalewicz aus Eltmann stimmte mit ein: "Die Landwirtschaft verdammen, aber in den Siedlungen blühen Steingartenwüsten."

Auch die Kreisbäuerin Cäcilie Werner aus Wonfurt ging auf das Volksbegehren ein, für das sie kritische und nachdenkliche Worte fand. Es ist aus ihrer Sicht ein Irrglaube, eine Unterschrift zu setzen und zu denken, damit die Arten zu schützen. "Ein Irrglaube mit enormen Folgen für die Landwirtschaft", prangerte Werner an. "Das Volksbegehren ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht", sagte Werner. Umweltschutz ist aus ihrer Sicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zwei Prozent der bayerischen Bevölkerung zu alleinigen Verantwortlichen des Bienenschutzes zu machen, ist aus Sicht von Werner nicht zielführend. Zumal das Artensterben viele Ursachen habe. Um dem Motto des Tages treu zu bleiben, forderte die Kreisbäuerin alle auf, vor allem die Politik: "Redet mit uns Bäuerinnen und Bauern und bestimmt nicht einfach über uns!"

Den Dialog bezeichnete Cäcilie Werner zuvor als ein wichtiges Instrument der Gesellschaft. In vielen Familien finde durch veränderte Familienstrukturen kein Dialog mehr statt. Dies sei in bäuerlichen Familien, so Werner, anders. Da meist mehrere Generationen unter einem Dach zusammenarbeiteten, sei ein gemeinsamer Austausch unentbehrlich. Den Dialog mit den Verbrauchern bezeichnete die Kreisbäuerin als wichtigen Bestandteil bei den Landwirten, wobei nette Worte oftmals Wunder bewirken könnten.

Anerkennung

Landrat Wilhelm Schneider lobte die Arbeit der Landfrauen. Er betonte, dass ihm das Thema Landwirtschaft und der Dialog mit den heimischen Bäuerinnen und Bauern am Herzen liegen. Großen Respekt zollte Schneider den Leistungen und Aktivitäten der Landfrauen, die neben der täglichen Arbeit dafür sorgten, dass die Landwirtschaft mit all ihren Facetten in der Gesellschaft sichtbar bleibe.

Wie man als Landfrau neben der vielen Arbeit und dem daraus resultierenden Alltagsfrust noch Lebenslust bekommt, das verdeutlichte Erna Amann aus Saal an der Donau den Gästen.

Auf humorvolle und unterhaltsame Art berichtete die Landfrau aus Niederbayern aus eigener Lebenserfahrung. Dabei regte sie zum Nachdenken an und machte Mut, Lebensfreude in den Alltag zu bringen. Dies könne jeder mit einer optimistischen Grundeinstellung genießen. Warum dies so selten gelingt und wie man im Alltag zu einer optimistischen Lebensgrundhaltung gelangt, erforschte sie gemeinsam mit den Besuchern. Nicht nur die großen, auch die kleinen Freuden des Lebens gelte es zu genießen. Entscheidungen treffen und dabei Veränderungen schaffen, kann aus Sicht der Referentin oftmals Lebensfreude bringen. Für die Referentin aus Niederbayern gilt die Devise: "Nicht ärgern, sondern ändern!" Für die Lebensfreude im Alltag hatte die Referentin viele hilfreiche und praxisbewährte Tipps parat, die sie den Gästen gerne mit auf den Weg gab.

Chefarzt informierte

Raphael Kupietz, Chefarzt der Gynäkologie an der Klinik in Haßfurt, gab den Landfrauen anhand einer Bildpräsentation einen Einblick in die Arbeit der Geburtshilfe-Abteilung. Dank des Förderprogramms "Geburtshilfe Bayern" sei es gelungen, die Geburtenabteilung weiterhin aufrechtzuerhalten.