Volksbank spendet für Kindergärten

Die Volksbank-Filiale Hallerndorf hat 2000 Euro für die kirchlichen und gemeindlichen Kindergärten der Gemeinde Hallerndorf in Trailsdorf, Willersdorf und Pautzfeld gespendet. Filialleiterin Karin Kropfelder übergab die Spendensumme an den Hallerndorfer Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG) und an den Gemeindepfarrer Matthias Steffel. "Der Nachwuchs ist unsere Zukunft, daher unterstützen wir die Kindergärten gerne bei ihrer wertvollen pädagogischen Arbeit", so Karin Kropfelder. red