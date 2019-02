Volksbank Forchheim auf Wachstumskurs

Die Volksbank Forchheim ist 2018 trotz eines wirtschaftlich sehr herausfordernden Jahres weiter gewachsen: Das betreute Kundenvolumen hat laut Pressemitteilung erstmals die Zwei-Milliarden-Euro-Marke überschritten.

Die Einlagen erhöhten sich ebenso wie die zugesagten Kredite und die Zahl der Kunden und Mitglieder. Das Bedürfnis der Kunden nach digitalen Lösungen steige stetig.

Insgesamt blickt der Vorstand zufrieden auf das Geschäftsjahr zurück. Die Volksbank betreute 2018 ein Kundenvolumen in Höhe von 2,035 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme lag mit 1,054 Milliarden Euro vier Prozent höher als 2017. Das betreute Kundenanlagevolumen ist mit 1,366 Milliarden Euro weiterhin sehr hoch.

Kreditvolumen erneut gestiegen

"Die gute Geschäftsentwicklung hat unsere solide Eigenkapitalbasis auch 2018 weiter gestärkt", erklärt Vorstandsvorsitzender Gregor Scheller. "Auf dieser stabilen Grundlage konnten wir 2018 neue Kredite mit einem Gesamtvolumen von 115 Millionen Euro zusagen." Insgesamt betreute die Volksbank 2018 ein Kundenkreditvolumen von 610 Millionen Euro. Die Nachfrage nach Krediten sei in allen Bereichen leicht gestiegen. Insgesamt vergab die Volksbank Gewerbekredite in Höhe von 231 Millionen Euro.

Immobilien vermittelt

Weiterhin gefragt sind auch Immobilienkredite. Sie machen 76 Prozent der Kundenkredite aus. Auch der Immobilien-Vermittlungsservice profitierte von der starken Nachfrage: Insgesamt wurden 60 Objekte mit einem Gesamtvolumen von rund acht Millionen Euro vermittelt.

Mit zunehmender Digitalisierung verändere sich allerdings das Kundenverhalten. "In unserer schnelllebigen Zeit nimmt der Wunsch, Bankgeschäfte und Bezahlvorgänge möglichst schnell, einfach und ortsunabhängig abzuwickeln, immer mehr zu", beobachtet Joachim Hausner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender. 2019 will die Volksbank ihr Angebot noch stärker an den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden ausrichten. Eingeführt wurde bereits das Bezahlen mit der digitalen Girocard, Mastercard oder Visa-Karte per Smartphone.

Für Firmenkunden in der Region sei die Volksbank ein wichtiger Servicepartner für die EC-Cash-Terminals an der Kasse. "2018 hatten wir 105 Terminals in der Region, das sind 30 mehr als 2017", berichtet Vorstandsmitglied Alexander Brehm.

2018 wurden bei der Volksbank Forchheim 1624 neue Girokonten eröffnet und 1264 Neukunden hinzugewonnen. 75 Prozent der Firmenkunden und die Hälfte der Privatkunden würden das Online-Banking nutzen.

Trotz eines wechselhaften Börsenjahres gehörten Fondsanlagen weiterhin zu den beliebten Anlageprodukten. Insbesondere regelmäßige Investmentsparpläne waren sehr beliebt. "Auch klassische Bankeinlagen sind trotz Nullzins weiterhin bei unseren Kunden gefragt", berichtet Joachim Hausner. red