Volker Wündisch komplettiert die Spitze

Der 5400 Mitglieder starke Gartenbaukreisverband Kronach hatte bei seiner Jahreshauptversammlung im Vereinsheim beim Kräutergarten in Schmölz ein Mammutprogramm zu bewältigen. Unter anderem wurde der Kreisvorstand für die nächsten vier Jahre gewählt. Volker Wündisch aus Burkersdorf übernahm den vakant gewordenen Posten des stellvertretenden Kreisvorsitzenden. Aufgrund einer schweren Erkrankung konnte Edgar Bärenz nicht mehr kandidieren.

Kreisvorsitzender Fritz Pohl würdigte das 20-jährige Engagement des Wallenfelser Gartenfreundes. Insbesondere habe er sich bei der Kreiskommission bleibende Verdienste erworben. Die Delegierten dankten mit einem Riesenapplaus.

Für die Finanzen zeichnet nun Anja Hanuschke (Höfles/Vogtendorf) verantwortlich. Der bisherige Hauptkassier Jürgen Neumann aus Kronach, der über vier Jahrzehnte in Kronach sowie 15 Jahre ehrenamtlich beim Gartenbaukreisverband tätig war, stellte sich nicht mehr für das Ehrenamt zur Verfügung. Fritz Pohl würdigte den langjährigen Einsatz auf Stadt- und Kreisebene. Die Wahlen hatten folgendes Ergebnis: 1. Kreisvorsitzender Fritz Pohl (Theisenort), stellvertretender Kreisvorsitzender Volker Wündisch (Burkersdorf), Schriftführerin Jutta Dietzel (Neuses), Kassierin Anja Hanuschke (Höfles/Vogtendorf), Revisoren Gerhard Ramming (Stockheim) und Roland Hagen (Gehülz). Beiratsmitglieder sind Horst Heinlein (Mitwitz), Günter Schmidt (Steinbach/Haide), Hildegard Kraus (Mitwitz), Ilona Hümmer (Marktrodach), Matthias Fischer (Fischbach).

Die Auszeichnungen beim Kinder- und Jugendwettbewerb "Streuobstvielfalt - beiß rein!" führte Kreisfachberaterin Beate Singhartinger durch.

Die Gewinner des Wettbewerbs sind: 1. Die "Frecha Früchtla" Obst- und Gartenbauverein Fischbach, 2. Die "Gartenzwerge" vom Obst- und Gartenbauverein 1940 Mitwitz und Umgebung, 3. Die "Natur-Kids" vom Obst- und Gartenbauverein Stockheim-Wolfersdorf. Neben Urkunden gab es auch interessante Preise.

Der Gartenbaukreisverband kann sich auch über zertifizierte Obstbaumpfleger freuen. Kreisvorsitzender Pohl stellte den Delegierten Frank Hahn, Schneckenlohe, Ottmar Löffler (Effelter) und Günter Schmidt (Steinbach/Haide) vor. In diesem Zusammenhang galt ein besonderer Dank dem langjährigen Baumexperten Hans Vetter aus Windheim. Der 80-jährige Gartenfreund gab allerdings zu bedenken, dass er nur noch kleinere Bäume beschneiden könne.

Den Dank des Landkreises Kronach an die Hobbygärtner überbrachte nach der Begrüßung durch Vorsitzende Gisela Schorn (Schmölz) der weitere Stellvertreter des Landrats, Bernd Steger aus Küps. "Die Gartenbauvereine packen an, erhalten und gestalten mit vielen Einzelmaßnahmen unsere Kulturlandschaft." Deshalb gebühre den Hobbygärtnern in den 44 Vereinen eine besondere Anerkennung. Im Namen von Landrat Klaus Löffler überreichte Bernd Steger einen Zuschuss in Höhe von tausend Euro.

Bürgermeister Bernd Rebhan stellte als besondere Attraktion in der Gemeinde den Schmölzer Kräutergarten vor.

Gerd Fleischmann