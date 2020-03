Volker Makowsky bleibt an der Spitze der Siedler

In bewährter Weise kann der Vorstand der Siedlergemeinschaft Marktschorgast die nächsten zwei Jahre weiterarbeiten. In der Jahreshauptversammlung im Landgasthof "Drei Kronen" wurde das gesamte Führungsteam im Amt bestätigt.

Vorsitzender bleibt nach 24 Jahren Volker Makowsky, sein Stellvertreter Matthias Rupprecht, Schriftführer Heinz Zeidler, stellvertretender Schriftführer Thomas Wilhelmi und Kassier Franz Gemsjäger.

Mit Urkunde und Treueabzeichen in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Hans Dieter Sperlich, Matthias Rupprecht, Heidemarie Heiß, Helmut Hahn und Heinrich Marschalek geehrt.

Vorsitzender Volker Makowsky, der die Zahl der Vereinsangehörigen auf 245 bezifferte, ließ die Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren. Er teilte mit, dass ein Hoch-Entaster mit Akkuantrieb gekauft wurde. Gleichzeitig ließ er sich von der Versammlung bestätigen, nur Geräte mit Akkuantrieb anzuschaffen. Beteiligen will sich die Siedlergemeinschaft wieder am Ferienprogramm der Marktgemeinde. Auch im "Organisationskomitee" für die Kirchweih, die ja in der Verantwortung der Marktgemeinde liegt, möchte man mitarbeiten.

Nicht umsonst war die Mitarbeit der Siedler bei der Ausgestaltung des Kirchweihfests 2019, die sich finanziell in einem dreistelligen Betrag niederschlug, wie der Kassier ausführte. Makowsky dankte allen für ihren Einsatz bei der Kerwa und dem Siedlerfest. Heuer werde letzteres am 4. Juli gefeiert. Sein besonderer Dank galt den Gerätewarten Matthias Rupprecht und Heinrich Gwosdz.

Die Siedlergemeinschaft steht nach den Ausführungen von Franz Gemsjäger trotz der Anschaffungen und der Instandsetzung von Geräten für exakt 1017 Euro gut da. Ersatzkassenprüfer Hans Tischhöfer bestätigte dem Kassier eine sorgfältige und gewissenhafte Arbeit.

In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Hans Tischhöfer den Siedlern für ihr Engagement beim Kirchweihfest und die Teilnahme am Ferienprogramm der Marktgemeinde.

Die weiteren Ergebnisse der Neuwahlen: Gerätewarte Matthias Rupprecht und Heinrich Gwosdz; Beisitzer Gerhardt Röder, Andree Barth und Heinrich Gwosdz; Kassenprüfer Heinrich Günther (neu für Josef Kofer) und Hans Tischhöfer (neu für Bruno Preißinger).

Die Bezirksvorsitzende des Verbands für Wohneigentum, Waltraud Heerdegen, gab nicht nur Tipps zum Thema "Garten im Klimawandel", sondern übergab auch noch einen symbolischen Scheck über 50 Euro. Einen Zuschuss über 250 Euro hatte es vom Verband bereits 2019 gegeben.

Unter dem Punkt Wünsche schlug Hans Tischhöfer die Anschaffung eines Vibrationsstampfers vor. Den gibt es allerdings nicht mit Akkuantrieb, sagte er. Bruno Preißinger