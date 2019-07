Am Sonntag, 14. Juli, nimmt Volker Krieger im Rahmen eines "Ökumenischen Abendsegens" nach 14-jähriger Tätigkeit als Pastoralreferent von der Pfarreiengemeinschaft Knetzgau Abschied. Die liturgische Feier, die die Band "Spurensucher" musikalisch gestaltet, findet um 18 Uhr in der Pfarrkirche in Knetzgau statt. Anschließend lädt die Pfarreiengemeinschaft zur Begegnung im Pfarrsaal ein. red