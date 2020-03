Volker-Hinniger-Preis 2020 geht an Stefanie Brehm

Die 1980 in Bamberg geborene Künstlerin Stefanie Brehm erhält den Volker-Hinniger-Preis 2020. Der Senat für Bildung, Kultur und Sport der Stadt Bamberg habe die Entscheidung der Jury befürwortet, heißt es aus dem Rathaus. Dotiert ist die Auszeichnung mit einem Preisgeld von 3000 Euro.

Stefanie Brehm begann ihre künstlerische Laufbahn 2002 mit einer Ausbildung zur Keramikerin an der Berufsfachschule für Keramik in Landshut. Die Ausrichtung auf Keramik bestimmte auch das Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München ab 2006 bei Norbert Prangenberg, das sie 2016 mit einem Diplom abschloss.

Stefanie Brehm hat sich ganz intensiv der Keramik verschrieben: weg von der Gebrauchsware, weg von Funktionalität zum freien Kunstobjekt. Nach anfänglichen experimentellen Studien im Bereich plastischer Gestaltung aus Ton sowie Erfahrungen in Performance Kunst widmet sie sich der Herstellung farbiger Säulen unterschiedlichster Größen. Diese entstehen in einzelnen Wachstumsschritten auf der Drehscheibe. Nach dem ersten Brand wird die Säule mit farbiger Glasur überzogen, ein aufwendiger Akt, der den kontrollierten Zufall, das Unvorhersehbare als Mitspieler einbezieht - wirken diese aufgesprühten Farben nach dem Brand doch ganz anders als beim Auftragen. Im fertigen Zustand begegnen sich die Kraft der Grundform und die Schönheit der Glasur.

Im Namen der Jury begründet Barbara Kahle die Entscheidung so: "Stefanie Brehms Arbeiten zeigen, dass die Keramik eine Wechselwirkung zwischen Malerei, Bildhauerei und Objektkunst entfaltet und die verschiedenen Gattungen vereint. Mal farbkräftig, mal zart schillernd erinnern Farben und Motive bisweilen an Graffiti. Gestisch gesetzte Farbkompositionen und ein starker Duktus sind imstande, immer wieder neue Farbenspiele zu entfesseln."

Farbe zur Geltung bringen

Farbe zur Geltung zu bringen und das in direkter Unmittelbarkeit, ist auch das Thema von Stefanie Brehms zweitem künstlerischen Feld: den großflächigen, reliefartigen Bildern aus Kunststoff (Polyurethan). "Diese Farbstücke brechen in kulturell tradierte Sichtweisen und kunsthistorisch festgelegte Gattungen ein, ohne aber ihre Beziehung zur abstrakten Malerei der Gegenwart wie zur Plastik gänzlich aufzugeben", so Kahle weiter. "Es handelt sich um halbtransparente, für sich seiende, flache Objekte in dynamisch kreisenden Formen oder Diagonalbewegungen, die im Glanz des Materials und den sich ineinander vermengenden Farbräumen eine besondere Aura entfalten." red