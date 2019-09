Volker Hahn, ein Maler und Macher

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Kunst und Genuss" zeigt der Nürnberger Maler und Illustrator Volker Hahn in der Schalterhalle der Volksbank Forchheim Landschaftsaquarelle mit Motiven aus der Region wie zum Beispiel Mittelehrenbach, Pretzfeld, Ebermannstadt und das Trubachtal.

Mit leichter Pinselführung fängt er in seinen Bildern die Charakteristik der fränkischen Landschaften und Gebäude ein. Volker Hahn ist Initiator der vor 16 Jahren ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe "Kunst und Genuss". 2019 stellen neun Künstler in acht Kunststationen rund ums Walberla ihre Werke -

Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen - aus. Die Volksbank Forchheim ist seit Beginn der Hauptsponsor und stiftet traditionell den ersten Preis. Er wird im Dezember nach der Prämierung durch eine Jury vergeben. Die Ausstellung von Volker Hahn in der Volksbank Forchheim, Hauptstraße 39, ist bis Freitag, 8. November, zu sehen. Sie kann zu den normalen Schalteröffnungszeiten besucht werden: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 16 Uhr (beziehungsweise montags und donnerstags bis 18 Uhr). Vernissage ist am Freitag, 27. September, um 17 Uhr in der Schalterhalle. red