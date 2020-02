Vogtendorfer startet mit Siebenkampf ins neue Jahr

Zwölf Schützen haben sich in Vogtendorf in den sieben Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole Freihand sowie Auflage, Walzen-, Röhrchen- und Präzisionsschießen gemessen. Bei diesem Schießen stand der Spaß im Vordergrund, denn für Jung und Alt galten die gleichen Bedingungen. So durften zum Beispiel bei Auflage die Schützen auch mal wieder freihändig schießen.

Bei einer gemeinsamen Feier im Anschluss des Schießtages gaben Schützenmeister Uwe Koch und Sportwart Peter Frisch die Gewinner in der jeweiligen Klasse bekannt.

Den Schüler-Jugendpokal gewann Jana Brauer mit 289,27 Punkten, Platz 2 erreichte Jan Bayer und Platz 3 Leni Bayer. In der Junioren-Seniorenklasse konnte Uwe Koch den Wanderpokal mit 286,57 Punkten, gefolgt von Detlef Neubauer und Peter Frisch, in Empfang nehmen.

Weiterer Anlass war der Rückblick auf das vergangene Schießjahr. Bei 30 Preisschießen von Fremdvereinen nahm der Schützenverein Vogtendorf mit insgesamt 137 Schützen teil.

Koch bedankte sich bei den Teilnehmern, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Des Weiteren galt sein Dank den Schützen der 1. und 2. Mannschaft Freihand sowie 1. Mannschaft Auflage für die Teilnahme bei den Rundenwettkämpfen im vergangenen Jahr. red