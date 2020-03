Vogler macht Titel-Hattrick bei Schlammschlacht perfekt

Sibylle Vogler ist der Hattrick gelungen: Die Läuferin des SC Kemmern ist zum dritten Mal in Folge in ihrer Altersklasse W75 deutsche Meisterin im Crosslauf geworden. In diesem Jahr fand die Meisterschaft in Sindelfingen statt. Aufgrund des regnerischen Wetters der vergangenen Tage war der Kurs, der weitestgehend über Wiesengelände führte, stark aufgeweicht. So erschwerte der tiefe Boden das Vorankommen und zog so zusätzlich an den Kraftreserven. Vogler startete als Läuferin der W75 mit dem Feld der Senioren M60 bis M90 und Seniorinnen W50 bis W90 über fünf Runden und insgesamt 5,5 Kilometer.

Fast fünf Minuten Vorsprung

Es entwickelte sich auf dem schweren Geläuf bereits im ersten Lauf eine wahre Schlammschlacht, bei der Vogler vom Start weg ihre Altersgruppe deutlich anführte. Runde um Runde konnte sie ihren Vorsprung ausbauen und dabei auch Läuferinnen ihrer Altersklasse überrunden.

Am Ende der 5,5 Kilometer standen für sie 31:05 Minuten zu Buche, mit der sie sich in souveräner Manier den deutschen Meistertitel in ihrer Altersklasse sicherte. So wiesen die Zweit- und Drittplatzierten Hide Steinke (Concordia Neermoor) mit 35:54 Minuten und Leni Bauer (LC Aichach) mit 36:06 Minuten einen Rückstand im Bereich von fünf Minuten auf. red