Im Rahmen der "BayernTourNatur" lädt die Kreisgruppe Kulmbach des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) zu einer Wanderung "Vogelzug im Rotmaintal" ein. Treffpunkt ist am Samstag, 29. September, um 8 Uhr in der Ortsmitte von Wickenreuth, die Weglänge beträgt circa drei Kilometer. Es ist Herbst und damit die Zeit des Vogelzugs. Millionen von Vögeln machen sich auf den Weg in ihre Winterquartiere. Gemeinsam mit Frank Schneider (LBV) soll das Rotmaintal bei Kulmbach durchstreift werden, auf der Suche nach gefiederten Fernreisenden und Seltenheiten. red