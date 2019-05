Der Bund Naturschutz Forchheim lädt ein zu seiner letzten Vogelstimmenexkursion in diesem Jahr unter der Leitung von Herbert Lüttich. Treffpunkt für die zweistündige Tour ist am Samstag, 25. Mai, um 7.30 Uhr am Pendlerparkplatz beim Tierheim in Forchheim. Es geht in die Büg, dort sind auch Wasservögel zu beobachten. Wenn möglich, ein Fernglas mitbringen und bitte keine roten Jacken/Anoraks anziehen. Die Veranstaltung muss bei Dauerregen entfallen. red