Vogelstimmenexkursion im Kellerwald

Die Mitglieder der Kreisgruppe Forchheim des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern laden am Sonntag, 8. April, von 9 bis 12 Uhr zu einer Vogelstimmenexkursion mit dem Schwerpunkt Spechte in den Forchheimer Kellerwald ein. Treffpunkt ist am Riesenradplatz bei den Unteren Kellern in Forchheim. Parkmöglichkeit ist auf dem Großparkplatz an der Unteren Kellerstraße 67. Ansprechpartner ist Kreisgruppenvorsitzender Helmut Schmitt, Telefon 09191/69487. red