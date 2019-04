Vogelstimmen lauschen

Der Förderverein für das Jugendwaldheim Lauenstein organisiert einen zweitägigen Vogelstimmenkurs. Beginn ist am morgigen Freitag um 19.30 Uhr im Jugendwaldheim Lauenstein. Am Samstag geht es zur Exkursion in die freie Natur, um Vogelstimmen zu lauschen. Hierfür wird die Uhrzeit am Freitagabend bekanntgegeben. Die Vogelstimmenexperten Karl und Ottilie Rahm aus Kronach werden mit der Försterin und Leiterin des Jugendwaldheims Lauenstein, Melanie Schwarzmeier, nach der theoretischen Einführung am Freitagabend am Samstagfrüh die Exkursion in Wald und Flur führen. Diese endet mit einem Frühstück. Anmeldung ist bis 25. April erbeten per Telefon 09263/591 (Melanie Schwarzmeier) oder E-Mail an jugendwaldheim_lauenstein@aelf-ku.bayern.de. Veranstaltungsort ist das Jugendwaldheim Lauenstein, Dr.-Erhard-Messner-Straße 14. red