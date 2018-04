Vogelstimmen lauschen beim Wandern

Der OGV Wiesenttal lädt zu einer Vogelstimmenwanderung mit dem Landesbund für Vogelschutz Forchheim ein. Diese ist besonders für Familien mit Kindern geeignet und findet bei jedem Wetter statt. Die Gehzeit beträgt etwa zwei Stunden.Treffpunkt am Sonntag, 22. April, ist am Bürgerhaus in Streitberg, um 8.30 Uhr. red