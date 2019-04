Vogelstimmen, Felsen, Schafe, Wiesen und vieles mehr

Auch in diesem Jahr führt der Landesbund für Vogelschutz in Bamberg in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Obst- und Gartenbauvereinen für die VHS der Stadt und des Landkreises Exkursionen zum Kennenlernen der Vogelstimmen in Park, Feld, Wald und Flur durch. Aber nicht allein die Vogelwelt steht im Fokus.

Im Rahmen des Jahresprojektes "Von Felsen, Schafen und Blumenwiesen" der LBV-Umweltstation Fuchsenwiese werden Wanderungen, Radtouren und Familienaktionen mit verschiedenen Themenschwerpunkten und in Kooperation mit weiteren Veranstaltern im Fränkischen Jura angeboten, welche vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert werden. Eine Veranstaltungsübersicht und detaillierte Informationen können Sie dem neuen Jahresprogrammheft entnehmen, das an verschiedenen Stellen in der Stadt ausliegt, oder als E-Paper online gelesen werden kann: fuchsenwiese.lbv.de. red