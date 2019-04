Vogelstimmen am Morgen und am Abend

Das Umweltbildungszentrum Oberschleichach lädt am Sonntag, 28. April, zu zwei Vogelstimmenwanderungen ein. Mit Wanderführer Manfred Husslein können die Teilnehmer auf der sechs Kilometer langen Strecke Vogelarten wie Schwalbe, Meise, Nachtigall und Goldammer hören und sehen. Die Führung am Morgen findet von 6.30 bis 9 Uhr statt, die am Abend von 18.30 bis 21 Uhr. Treffpunkt ist jeweils am Dorfplatz in Unfinden. Die Führungen finden im Rahmen der BayernTourNatur statt. Mitzubringen sind strapazierfähige Kleidung, feste Schuhe, eventuell Sonnen-/Zeckenschutz sowie (falls vorhanden) ein Fernglas. Anmeldung unter www.ubiz.de bzw. www.vhs-hassberge.de oder unter Rufnummer 09529/92220 ist erforderlich. red