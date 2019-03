Vogelschützer ziehen Bilanz

Am Freitag, 22. März, findet um 19 Uhr im Gasthof "Zum Schwanen" im Haßfurter Stadtteil Augsfeld die Jahresversammlung der Kreisgruppe Haßberge des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) in Bayern statt. Kai Kutzner stellt den Jahresbericht der Kreisgruppe vor und berichtet über die Feldlerche, den Vogel des Jahres. Marc Sitkewitz spricht über Aktivitäten und Projekte des Landesverbands sowie der Bezirksgeschäftsstelle und ehrt langjährige Mitglieder. Alle LBV-Mitglieder und am Vogelschutz Interessierte sind eingeladen, teilte die Kreisgruppe weiter mit. red