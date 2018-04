Vogelschützer ehren treue Mitglieder

Ehrungen treuer Mitglieder waren der Höhepunkt der Jahreshauptversammlung des Singvogel-Schutzvereins Förtschwind. Nachdem Vorsitzender Stefan Arneth kurz den Star als Vogel des Jahres vorgestellt und auf die Vogelstimmenwanderung am 10. Mai (Treffpunkt um sechs Uhr am Feuerwehrhaus) hingewiesen hatte, ging es an die Auszeichnungen. Zehn Jahre dabei sind Johannes Ackermann, Wolfgang Ruß, Norbert Reitz, Jannis Bauer, Herbert Schmauß und Franz Rabl, 25 Jahre Beatrix Kratz und Regina Arneth. Auf 50 Jahre bringen es Alfred Ackermann, Josef Lunz und Georg Bräunig. Foto: privat