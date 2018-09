Die Vogelfreunde Fränkische Schweiz und Umgebung veranstalten am Samstag, 15., und am Sonntag, 16. September, eine Vogelschau mit Tombola, die erstmals im Thuisbrunner Geflügelheim stattfinden wird.

Hier werden neben Wellensittichen und Nymphensittichen, die wohl bekanntesten aller Heimvögel, noch viele andere Krummschnäbel wie Bourkesittich, Rosenköpfchen, Sonnensittich, Sperlingspapagei und mehr gezeigt und bewertet. Für Vogelliebhaber ist vor allem die Rahmenschau ein optischer Leckerbissen, aber auch eine reichhaltige Tombola mit vielen wertvollen Preisen wird vorhanden sein.

Öffnungszeiten

Geöffnet ist die Schau am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Die Siegerehrung mit Pokalvergabe findet am Sonntag gegen 16.30 Uhr statt. red