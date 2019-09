Vogelschau in Thuisbrunn

Die Vogelfreunde Fränkische Schweiz und Umgebung halten am Samstag/Sonntag, 14./15. September, die 29. offene Vogelschau mit Tombola im Geflügelheim in Thuisbrunn, Hausnummer 100, ab. Hier werden neben Wellensittichen und Nymphensittichen viele andere Krummschnäbel wie etwa Bourkesittich, Rosenköpfchen, Sonnensittich, und Sperlingspapageien gezeigt und bewertet. Für Vogelliebhaber ist vor allem die Rahmenschau ein Genuss, aber auch eine Tombola wird angeboten. Geöffnet ist die Schau am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Die Siegerehrung mit Pokalvergabe findet am Sonntag gegen 16.30 Uhr statt. Weitere Infos gibt es unter www.vogelfreunde-fs.de. red