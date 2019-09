Vogelkundliche Wanderung

Der herbstliche Vogelzug ist in vollem Gange. Deshalb laden die Kreisgruppe Lichtenfels und die Ortsgruppe Hochstadt des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) für Donnerstag, 3. Oktober, 14 Uhr, zu einer vogelkundlichen Wanderung mit Beobachtung von Zugvögeln ein. Treffpunkt ist an der Einfahrt zum Trieber Kieswerk an der B 173. Unter Leitung von Bernd Flieger, Dieter Franz und Gerd Glätzer führt der Weg entlang von Baggerseen, Schilffeldern und Gebüschen zum neuen Beobachtungsstand an den Trieber Baggerseen. Von hier aus besteht die Möglichkeit, weitere Baggerseen zu erkunden und interessante Vögel zu entdecken. Gerd Glätzer und Dieter Franz sind seit vielen Jahren Beringer der Vogelwarte Radolfzell und werden auch einen Einblick in die wissenschaftliche Vogelberingung geben, die maßgeblich zur Klärung vieler Vogelzugphänomene beigetragen hat. Die Führung ist kostenlos. red