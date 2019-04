Vogelbeobachtung für Frühaufsteher

Der Kur- und Tourismus-Service bietet am Samstag, 13. April, um 7 Uhr eine vogelkundliche Wanderung an. Die Teilnehmer erleben eine Entdeckungstour in die Vogelwelt rund um die Baggerseen. Die Wanderstrecke ist etwa drei Kilometer lang und ist für Inhaber einer Gästekarte kostenlos. Treffpunkt ist am Busparkplatz an der Obermain Therme (Kurpark 1). red