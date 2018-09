Im Rahmen des "European Birdwatch-Days" lädt der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) Forchheim zu den Örtelberg-Weihern ein.

Die fünf Kilometer lange Wanderung am Sonntag, 30. September, beginnt um 9 Uhr am Parkplatz im Fürstenweg (rechts an der Kreisstraße zur Jägersburg) in Forchheim. Die vogelbegeisterten Teilnehmer sollten lediglich ein Fernglas zur Vogelbeobachtung mitbringen. red