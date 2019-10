Vogel spricht mit den Landwirten

Am Mittwoch, 30. Oktober, lädt der hiesige Landtagesabgeordnete Steffen Vogel alle Landwirte, Bauern und Bäuerinnen zu einem Diskussions- und Informationsabend zum Thema "Jetzt red' ich - Zukunft der heimischen Landwirtschaft" ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in Augsfeld im Hotel Goger.

MdL Steffen Vogel hat die Demonstrationen der Landwirte in den letzten Tagen und deren Verärgerung in den letzten Wochen und Monaten zum Anlass genommen, den stellvertretenden Landwirtschaftsausschussvorsitzenden im bayerischen Landtag, Martin Schöffel, einzuladen, um den Landwirten die Gelegenheit zum offenen Meinungsaustausch über alle landwirtschaftlichen Themen zu geben. Schöffel ist neben Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber der führende CSU-Landwirtschaftspolitiker in Bayern und ein fachkundiger Ansprechpartner. Landrat Wilhelm Schneider hat sein Kommen zugesagt, um den Gästen Rede und Antwort zu stehen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.