Vogel prallt gegen Fahrzeug

Zu einer Kollision zwischen einem Fiat Ducato und einem Wildvogel kam es am Mittwoch, gegen 14.40 Uhr, auf der A 7 bei Machtilshausen in Richtung Kassel. Durch den Zusammenstoß wurde am Fiat das vordere linke Scheinwerferglas beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug beträgt ca. 500 Euro. pol