Vogel bleibt an der Spitze der Juristen

Kürzlich fand die Jahresmitgliederversammlung des Arbeitskreises Juristen der CSU Unterfranken (AKJ) in Würzburg statt, in deren Mittelpunkt die Neuwahlen der Vorstandschaft standen. Bei der Wahl wurde der Landtagsabgeordnete und Rechtsanwalt Steffen Vogel (Theres) für weitere zwei Jahre an der Spitze der Juristen bestätigt, wie der CSU-Kreisverband mitteilte.

Vogel führt den Arbeitskreis bereits seit dem Jahr 2013. Als Stellvertreter Vogels wurde der Retzbacher Bundestagsabgeordnete Alexander Hoffmann bestätigt. Hoffmann gehört dem Rechtsausschuss des Bundestages in Berlin ab.

Aus dem Amtsgericht

Neu in den Vorstand wurde der Richter am Haßfurter Amtsgericht Sebastian Jäpel gewählt. Der 38-jährige Jurist lebt mit seiner Familie in Haßfurt und hat sich, wie es hieß, zum Ziel gesetzt, sich im Arbeitskreis Juristen der CSU für eine bessere Personal- und Sachausstattung der Justiz gerade im ländlichen Raum einzusetzen. red