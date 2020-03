Völlig überladen

Bei der Kontrolle zweier Holztransporter am Dienstag gegen 19 Uhr auf der A 73 in Fahrtrichtung Suhl stellten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Coburg fest, dass die Lastwagen inklusive ihrer Ladung das zulässige Gesamtgewicht ganz erheblich überschritten. Beim Wiegen brachte der Holz-Lkw aus Thüringen 58 000 Kilogramm auf die Waage, was eine Überschreitung von 18 000 Kilogramm darstellt, teilt die Polizei mit. Der Zug war somit um 44 Prozent überladen. Dem 33-jährigen Thüringer konnte die Weiterfahrt erst gestattet werden, nachdem ein Teil der Ladung ab- und umgeladen war. Der Thüringer muss mit einem Bußgeld von etwa 1500 Euro rechnen. Auch für die Transport-Firma bleibt dieser Verstoß nicht ungesühnt, denn gegen diese wurde ein Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet.

Kaum war diese Kontrolle beendet, ging den Beamten ein weiterer Holztransporter aus dem Landkreis Bamberg ins Netz. Dieser hatte rund sechs Tonnen Buchenholzstämme zu viel geladen. Den 32-jährigen selbstfahrenden Unternehmer erwartet ein entsprechendes Bußgeld. red