Am Freitag gegen 17 Uhr parkte eine 46-jährige Bambergerin ihr Auto in der Schildstraße. Als sie am Samstag gegen 11 Uhr zu ihrem VW zurückkam, stellte sie fest, dass die rechte Fahrzeugseite komplett zerkratzt wurde. Durch die völlig sinnlose Zerstörungswut des bislang unbekannten Täters entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt zu melden. pol