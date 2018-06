Vögel können sich auf viele neue Futterstationen freuen

che



Einen Rückblick hielt Quartiersmanagerin Christina Pösch auf das Pfingstferienprogramm der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen. Der Obst- und Gartenbauverein hatte die Kinder in den Garten von Beate und Marco Wagner eingeladen, um eine Futterstation für Vögel zu bauen.Jedes der Kinder durfte sein eigenes Vogelhäuschen unter Anleitung und mit Hilfe von Beate und Marco Wagner und deren Tochter bauen. Zu Beginn arbeiteten die Mädchen und Jungen mit den Holzbrettern, die von Marco Wagner bereitgestellt und vorgefertigt waren. Die Holzbretter mussten mit einem Hammer zusammengenagelt oder mit einem Akkuschrauber zusammengeschraubt werden. Nach einer kleinen Stärkung wurde die Futterstation ganz nach den eigenen Vorstellungen bemalt. Der Wanderclub organisierte einen Ausflug für Kinder zu Europas größtem Felsenlabyrinth nach Wunsiedel. Auch die Gemeinde selbst war am Programm mit einem Theaterworkshop beteiligt. Die Leitung lag in den Händen von F. Wagner-Zangl. Zu Beginn stellten sich die Kinder der Gruppe gegenseitig vor.Anschließend erzählten sie, was sie über das Märchen "Der Froschkönig" wissen. Nach dem Vorlesen des Originaltextes durften sich die Kinder aussuchen, welche Rolle sie jeweils in dem Märchen spielen wollten. Die Rollen waren schnell verteilt und auch die Suche der jeweiligen Kostüme ging flott. Schließlich wurde das Stück auch noch eingeübt.Zudem konnten eigene Ideen eingebaut werden. Zum Abschluss führten die Kinder das Theaterstück ihren Eltern vor. Großer Beifall war der Lohn für die Arbeit.