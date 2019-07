"Voces8" aus London singen in Königsberg

Konzert in der Kirche: Am Freitag, 19. Juli, gastiert um 19.30 Uhr im Zuge der Kirchenmusikreihe Klang-Kontakte in der Königsberger Marienkirche ein Vokalensemble der internationalen Spitzenklasse. Das ist "Voces8" aus London. Die acht Sänger haben sich mit ihrer unkonventionellen Art an die Spitze der A-cappella-Szene gesungen. Mit ihrer Mischung aus Jazz-Arrangements, Pop-Hits und klassischer Vokalmusik liefern sie beste Unterhaltung, wie die Veranstalter versprechen. In Königsberg bieten die Briten mit ihrem Programm "After Silence" Musik aus Mittelalter und Renaissance und entlocken den alten Kompositionen unerwartete Modernität und überschwänglichen Wohlklang (Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen). Foto: pr