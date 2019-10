Coburg 23.09.2019

Vocalieschen singen am Welthospiztag

Auf Einladung der Altkatholischen Kirchengemeinde veranstaltet der Frauenchor "Vocalieschen" am Welthospiztag, Samstag, 12. Oktober, ein Benefizkonzert in der St. Nikolauskapelle am Rosengarten. Die F...