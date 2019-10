Vocalensemble Coburg begeistert in Bad Rodach

Das hat es sicher noch nicht so oft gegeben: Ein Verein feiert Jubiläum und schenkt der Bevölkerung ein Konzert. So geschehen am Wochenende in Bad Rodach. Die Sängervereinigung feierte 175. Geburtstag und präsentierte dem Publikum das Vocalensemble Coburg.

Und so war die Johanniskirche auch sehr gut gefüllt und die Besucher brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Das Vocalensemble unter der Leitung von Stefanie Berg hatte ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm zusammengestellt, und die jungen Frauen sprühten nur so vor Sangesfreude. Selbst schwierige Passagen, so zum Beispiel in "Bohemian Rhapsody", meisterten sie mit Bravour und überzeugten auch durch eine tolle Performance.

Die Begleitband (Matthias Reuss, Klavier, Florian Knottek, E-Gitarre, und Cornelius Meyer, Schlagzeug) passte sich durch ihr harmonisches Zusammenspiel mit dem Chor dem hohen Gesamtniveau an. Die Moderation des Konzerts und die Gesamtleitung lag in den Händen von Stefanie Berg. Als Co-Moderator fungierte der 1. Vorsitzende der Sängervereinigung, Werner Zoufal. Stehende Ovationen waren der Lohn für ein außergewöhnliches Konzert. red