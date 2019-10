VlF besichtigt Firma Maxit

Der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung bietet am Mittwoch, 23. Oktober, um 13 Uhr Mitgliedern und Interessierten eine Besichtigung des neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums sowie des neuen Kalkschachtofens der Firma Maxit in Azendorf an. Das Unternehmen verfügt über das größte Trockenmörtelwerk Deutschlands. Die Mörtelpad-Anlage ist eine weltweit einzigartige Entwicklung. Anmeldungen bitte vormittags am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach, Telefon 09221/5007-0. red