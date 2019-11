VKSB befasst sich heute mit "Schulsachen"

Der Ausschuss für Vereine, Kultur, Soziales und Bildung der Gemeinde Adelsdorf führt am Mittwoch, 13. November, eine Sitzung durch. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Eingang der Grund- und Mittelschule. Hier sollen die neuen Schülertische und Stühle besichtigt werden. Weiter wird über den aktuellen Stand Offene Ganztagsklassen 2019/20 berichtet. Außerdem geht es um die Einführung des neuen Programms für die Online-Kitaplatz-Bedarfsanmeldung, um die Vermietung der Räume für Großveranstaltungen in der Aischgrundhalle sowie um den Ehrungsabend 2020. red