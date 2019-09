Vizemeister fordert den deutschen Meister

Die beiden stärksten Mannschaften der Vorsaison treffen am 3. Spieltag der Herren-Bundesliga aufeinander. Vizemeister SKC Staffelstein tritt am Samstag (13 Uhr) beim deutschen Meister SKV Rot-Weiß Zerbst an.

Seit 2006 hieß es nach jeder Bundesliga-Saison: Zerbst ist Meister. Und auch in dieser Spielzeit stehen die Zerbster schon wieder da, wo sie sich selbst am liebsten sehen - auf Rang 1. Nach zwei klaren Erfolgen sind sie neben dem TSV Breitengüßbach das einzige verlustpunktfreie Team der Liga. Der Meister hat sich mit Igor Kovacic (Neumarkt/Italien) und Florian Fritzmann (Victoria. Bamberg) breiter aufgestellt. Fabian Seitz steht momentan aber nicht zur Verfügung.

Die auf drei Positionen veränderten Staffelsteiner hatten einen durchwachsenen Saisonstart. Doch nach dem 4:4 beim SKK Raindorf gab am vergangenen Wochenende das klar mit 6:2 gewonnene Oberfrankenderby gegen den SKC Victoria Bamberg Auftrieb.

Tipps über den kommenden Gegner kann Boris Benedik geben. Der Neu-Staffelsteiner holte in den vergangenen Jahren mit dem SKV Rot-Weiß viele Titel, nun kommt es zum Wiedersehen mit seinen ehemaligen Mitspielern. Auch Uros Stoklas, der von KK Zapresic zum SKC kam, kennt die Zerbster Anlage am Schützenplatz gut. Dennoch hängen die Trauben für die Staffelsteiner beim heimstarken Serienmeister hoch. Für beide Teams ist es die Generalprobe für die anstehenden internationalen Auftritte: Für Zerbst für den Weltpokal, für Staffelstein für den Europapokal. win