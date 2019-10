Vitus Kramer ist unterwegs

Im Herbst bietet Vitus Kramer acht Termine an, bei denen nach Herzenslust neue und altbekannte fränkische Lieder gesungen werden können. Los geht's am Freitag, 11. Oktober, im Scheffel-Gasthof in Gößweinstein. Weitere Termine sind: Freitag, 18. Oktober, im Gasthaus Hopf in Stolzenroth; Samstag, 19. Oktober, im Feuerwehrhaus in Röttenbach; Freitag, 25. Oktober, im Feuerwehrhaus in Förtschwind; Samstag, 9. November, im Feuerwehrhaus in Neuhaus; Freitag, 15. November, im Gemeindehaus in Pautzfeld; Samstag, 16. November, im Gasthaus Fischer in Greuth; Freitag, 22. November, im Gasthaus Schlager in Altershausen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Es werden fünf neue Lieder eingeübt und die Lieder vom siebten und achten Singabend gesungen. In Gößweinstein, Röttenbach und Pautzfeld wird eine Auswahl von den jetzt schon 220 Liedern gesungen.

Am ersten und dritten Adventssonntag findet heuer zum ersten Mal ein "Fränkischer Advent" mit Vitus Kramer statt. Veranstaltungsorte sind Förtschwind im Feuerwehrhaus und in Greuth im Gasthaus Fischer. Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Nähere Informationen und Gelegenheit zur Anmeldung (unbedingt erforderlich) gibt es bei den Singabenden im Herbst. red