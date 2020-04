Vital-Sport-Verein Coburg hatte 23 Ehrungen

Die Hauptversammlung des Vital-Sport-Vereins Coburg fand im Schützenhaus in Creidlitz statt. Vorsitzende Ursula Hegendörfer berichtete von einem reibungslosen Sportbetrieb in insgesamt 13 Abteilungen. Große Nachfrage sei im Bereich Reha-Sport, hier besonders in den vier Herzsportgruppen, des Vereins zu verzeichnen. Bei der Versammlung wurden 23 Personen für zehn, 25, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt (das Foto zeigt einen Teil). Foto: Bernd Rubner