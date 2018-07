Schwester Dorothea Köhler (54) wurde in Flörsheim am Main geboren und wuchs in Hessen auf. Sie erlernte den Beruf als Krankenpflegerin und studierte Soziale Arbeit in Benediktbeuern. 2001 baute sie mit zwei Mitschwestern das Projekt Konradshof in Vierzehnheiligen auf und ist heute Leiterin der Mutter-Vater-Kind-Einrichtung. 2012 wurde sie in den Ordensrat der Franziskusschwestern gewählt. 2016 beendete sie die Fortbildung als Exerzitienbegleiterin. Am Palmsonntag 1990 kam Schwester Dorothea das erste Mal nach Vierzehnheilgen. Trotz des schlechten Wetters kam sie wieder und blieb.