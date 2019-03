Visuell und auf "Schusters Rappen" unterwegs in "Gottes Garten"

"Unterwegs in Gottes Garten - auf dem prämierten Rundweg Süd" - unter diesem Motto lädt die ökumenischen Kur- und Urlauberseelsorge zu zwei Veranstaltungen ein.

Ein Lichtbildervortrag von Pilgerbegleiter Reinhold Müller aus Schwabthal zeigt ungeahnte Ausblicke auf dem prämierten Gottesgartenrundweg Süd. Dieser Weg hat sowohl Gästen als auch Einheimischen viel zu bieten, führt er doch über Berge und Schluchten, durch "Märchenwälder" und Wacholderweide an bizarren Felsformationen vorbei. Der Bildervortrag findet am Freitag, 15. März, ab 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Bad Staffelstein, Balthasar-Neumann-Straße 4, statt. Im Anschluss an den Vortrag ist Gelegenheit, bei Brot und Bier aus dem "Gottesgarten" noch gemütlich beisammenzusitzen. Der Eintritt ist frei.

Von Montag, 20., bis Mittwoch, 22. Mai, gibt es dann die Möglichkeit, an drei Pilgertagen einen Abschnitt dieses Rundweges unter dem Motto "Unterm weiten Himmel" mit Pfarrerin Anja Bautz wandernd auf etwa 15 Kilometer langen Tagesetappen zu erkunden. Neben der beeindruckenden Natur gibt es dabei Impulse, die Kopf und Herz freimachen. Der Weg beginnt in Ebensfeld und endet in Weismain. Für die drei Pilgertage sind noch Plätze frei. Anmeldeschluss ist Samstag, 30. März. Informationen gibt Pfarrerin Anja Bautz, Telefon 09573/2227880. red