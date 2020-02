Visionssuche - was ist das?

Aus den Religionen indigener Völker Amerikas entsprungen, geht es darum, die Natur, sich und seine Umwelt neu zu entdecken und daraus Kräfte für das Leben zu ziehen. In einem Prozess der inneren Öffnung geht es um die Befähigung, Lebensübergänge (Erwachsenwerden, Reifen, Altern) bewusst zu gestalten, Veränderungen anzunehmen und im Suchen und Finden eine Ausrichtung zu gewinnen , die in eine sinnerfüllte neue Lebensphase hineinführen kann. Ziele, die man sich setzt, benötigen eine spirituelle Bodenhaftung. Das Evangelische Bildungswerk lädt am Montag, 10. Februar, zu einem Einführungsvortrag mit dem Visionssucheleiter Peter Plack aus Ingolstadt um 19.30 Uhr ins Haus Contakt, Untere Realschulstraße 3, ein. Der mit Filmausschnitten und Erlebnisberichten angereicherte Abend dient der Information und der Klärung für einen im Mai stattfindenden Workshop. Die Teilnahme ist frei, teilt das Evangelisches Bildungswerk Coburg mit. red